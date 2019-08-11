Команда Зинченко разгромила команду Ярмоленко в первом туре АПЛ

Стерлинг расписался в воротах "Вест Хэма" трижды

"Манчестер Сити" без проблем победил "Вест Хем" в первом туре АПЛ.

Субботнюю программу стартового тура АПЛ открывал поединок между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сит"и — подопечные Гвардиолы отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0.

Счет в матче на 25-й минуте открыл Габриэл Жезус, который забил с передачи Кайла Уокера. После перерыва главным действующим лицом в составе "Манчестер Сити" был Рахим Стерлинг, который оформил хет-трик. Еще один забитый мяч в активе Серхио Агуэро, который реализовал пенальти.

Александр Зинченко на позиции левого защитника отыграл весь матч в составе "Манчестер Сити", а вот хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался вне заявки команды, хотя сперва клуб внес украинца в список запасных игроков.

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Во втором туре АПЛ "Манчестер Сити" дома будет принимать "Тоттенхэм", а "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Брайтона".