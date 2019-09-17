Команда украинца одержала дебютную победу в Серии А

Евгений Шахов провел на поле только 9 минут

В Турине состоялся заключительный поединок 3-го тура Серии А — "Торино" дома сенсационно проиграл "Лечче" 1:2.

Счет в матче открыли на 35-й мин., когда отличился бразильский форвард "Лечче" Диего Фариас. После перерыва благодаря голу с пенальти от Андреа Белотти "Торино" сравнял счет, но Марко Манкозу все же вырвал 3 очка для команды Фабио Ливерани.

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 81-й мин. Для украинца этот выход на поле стал вторым в стане новичка Серии А за 3 стартовых тура.

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"Лечче" в таблице занимает 18-ю позицию, в следующем туре дома будет принимать "Наполи".