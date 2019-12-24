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вторник, 24 декабря 2019 18:09

Команда Шевченко будет иметь нового лидера полузащиты

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Команда Шевченко будет иметь нового лидера полузащиты
Руслан Малиновский играет за национальную команду Украины с 2015 года

Сборная Украины по футболу будет иметь нового лидера полузащиты. Раньше эту роль исполнял Александр Зинченко, двухкратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити". В настоящее время его позиции покачнулись. Зато 26-летний Руслан Малиновский с "Аталанты" идет к признанию в чемпионате Италии.

Его появление на поле во втором тайме матча Лиги чемпионов против "Шахтера" позволило клубу из Бергамо таки побороть лучшую команду Украины. Далее – забил мяч в выездной игре против "Болоньи", хотя команда поединок проиграла, "переваривая" выход в 1/8 финала ЛЧ. Когда отошла от него – заставила плакать болельщиков "Милана" во всем мире.

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Малиновский в этом матче не просто вышел на поле в стартовом составе и оставил его после финального свистка. Тренер Джан Пьеро Гасперини поручил украинцу связывать центр и фланги атаки. И с этой ролью уроженец Житомира справился блестяще: Иосип Иличич и Алехандро Гомес – "крылья" бергамаской атаки – были фееричными. Малиновский – близким к этому.

Не играет на уровне Андрея Николаевича, но дает ему более широкие тактические опции

Гасперини скептически относился к трансферу украинца. Поэтому не удивительно, что Малиновский с начала сезона по большей части сидел на скамейке запасных. Учился понимать сложный итальянский футбол и язык. А тренер осознал: соотечественник Шевченко не играет на уровне Андрея Николаевича, но дает ему более широкие тактические опции – хоть в центре полузащиты, хоть на фланге, хоть со стартовых минут, хоть после выхода на замену.

У "Аталанты" достаточный выбор футболистов атаки. Но и календарь матчей 2020 года плотный – даже если махнут рукой на Кубок Италии. Поэтому игровое время для Малиновского найдется. И он должен его использовать так, чтобы дать нам дополнительные надежды на Евро-2020.

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" летом за 13,7 миллионов евро. До этого стал чемпионом Бельгии в составе "Генка". В Украине принадлежал "Шахтеру", играл в аренде за луганскую "Зарю".

Автор: Роман Шахрай
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24
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