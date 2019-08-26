Команда Реброва разгромно проиграла в чемпионате Венгрии

"Ференцварош" Сергей Ребров идет только на 9 месте в чемпионате Венгрии

"Ференцварош" в четвертом туре чемпионата Венгрии на выезде потерпел разгромное поражение от клуба " Академии Пушкаша" - 4:1.

Единственный гол в составе команды Сергея Реброва на 13-й минуте забил Стефан Шпировски.

После 4 туров "Ференцварош" занимает лишь девятое место в чемпионате Венгрии с 3 очками в активе. Однако при этом у команды Сергея Реброва две игры в запасе.

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"Ференцварош" уступил в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" Загреб в первом матче последнего раунда квалификации Лиги Европы на выезде сыграл вничью 0: 0 с клубом "Судува".