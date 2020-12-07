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понедельник, 07 декабря 2020 11:29

Команда Малиновского не смогла провести матч из-за ливня

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Матч 10 тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Аталантой" отменили из-за сложных погодных условий.

Мощный ливень превратил газон стадиона "Фриули" в настоящий бассейн, пишет "Футбол 24".

Обе команды бригада арбитров даже вышли на поле для разминки, но довольно быстро стало понятно, что в таких условиях играть невозможно. Мяч постоянно застревал в лужах, а дождь не останавливался. Встреча решили перенести на другую дату, которую определят позже.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский впервые попал в заявку "Аталанты" после инфицирования коронавирусом..

Автор: DAZN
 

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В текущем сезоне Серии А "Аталанта" занимает 9-ю строчку имея игру в запасе.

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Дата
07
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