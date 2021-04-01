Команда Малиновского и Коваленко подписала лидера сборной Казахстана

Бахтияр Зайнутдинов будет играть в Серии А. Фото: ФК "Ростов"

Полузащитник сборной "Казахстана и московского ЦСКА 22-летний Бахтияр Зайнутдинов перейдет в" Аталанту "

Зайнутдинов уже подписал контракт с "бергамасками". Соглашение начнет действовать после окончания нынешнего сезона и рассчитана на 5 лет, сообщает Vesti.kz.

Финансовые детали сделки остаются неизвестны. Портал Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в €3,5 млн.

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Казах перебрался в ЦСКА прошлым летом из "Ростова" за €2 млн и смог себя проявить в московском клубе.

Зайнутдинов выступает на позиции центрального полузащитника. Значит будет конкурентам игрокам сборной Украины Руслану Малиновскому и Виктору Коваленко.

В текущем сезоне Бахтияр Зайнутдинов провел за клуб 29 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. ЦСКА расположился на 3-м месте РПЛ. Футболист не принимал участия в матче отбора к Кубку мира против Украины из-за травмы.