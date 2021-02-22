Команда Малиновского и Коваленко поднялась в зону Лиги чемпионов

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле победила "Наполи" - 4:2.

1-я половина игры прошла без забитых голов. После перерыва команды устроили голевую перестрелку, забив всего 6 мячей. Атака "Аталанты" оказалась сильнее защиты "Наполи".

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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену в самом конце основного времени. Еще один игрок сборной Украины Виктор Коваленко весь матч провел на скамейке запасных.

Победа позволила "Аталанте" подняться в зону Лиги чемпионов. "Бергамаски" опережают по дополнительным показателям "Лацио".

"Аталанта" поднялась на 4-е место в Серии А. "Наполи" идет на 7-й позиции. Лидирует в чемпионате Италии "Интер". 24 февраля "бергамаско" дома примет "Реал" в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.