Коляденко не смогла выйти в финал и будет бороться за "бронзу" на Олимпиаде

Ирина Коляденко поборется за медаль в утешительном финале. Фото: НОК Украины

Украинская спортсменка-борец 22-летняя Ирина Коляденко не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио по борьбе.

В матче 1/2 финала категории до 62 кг украинка проиграла представительнице Киргизии Айсулуле Тинибековий - 0:10.

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Тинебекова - действующая чемпионка мира, поэтому была фавориткой схватки. Борьбы на ковре не получилось. Более именитая соперница не дала никаких шансов украинке.

Поединок за "бронзу" состоится 4 августа.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.