Колумбиец забил в стиле Ибрагимовича в МЛС

Дайрон Асприлья становился чемпионом МЛС в 2015 году. Фото: Instagram.com/daironasprilla27

Колумбийский форвард 29-летний Дайрон Асприлья отличился красивым забитым мячом в МЛС.

В матче "Портленд Тимберс" – "Сан-Хосе" победы хозяева -2:0.

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Особо красивым получился второй забитый мяч. Голкипер "Сан-Хосе" пошел на опережение, чтобы забрать мяч в руки после заброса в его штрафную. Но сыграл неуверенно, выпустив мяч из рук. Ошибкой воспользовался Асприлья. Он обворовал вратаря, подбросил мяч и нанес удар в падении через себя.Такому мячу мог бы позавидовать мастер таких ударов Златан Ибрагимович.

Аспралия в текущем сезоне забил уже десятый гол в 32 матчах за свою команду. Колумбийский вингер никогда не играл в Европе. Выступал у себя на родине, а с 2015 играет в США.