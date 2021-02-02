"Колос" требовал у "Динамо" $1 млн за своего игрока

Денис Антюх является одним из лидеров "Колоса". Фото: ФК "Колос"

Киевское "Динамо" не смогло подписать полузащитника "Колоса" 23-летнего Дениса Антюха.

В услугах футболиста заинтересован лично Мирча Луческу, но команда из Коваливки не отпустили своего игрока на просмотр, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".

"После окончания последнего матча динамовцев в УПЛ в 2020 году Луческу попросил узнать, сколько стоит Антюх с" Колоса ". Тренеру" Динамо "понравился этот футболист и он хотел бы взять его на просмотр. Киевляне обратились к" Колоса ", Коваливке выставили цену в $ 1миллион и на том все разговоры прекратились.

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Луческу хотел посмотреть на этого футболиста, взять его на первый сбор, чтобы понять, подходит ли он "Динамо". Но в ковалевском клубе сказали, что никаких просмотров не будет, платите за игрока миллион долларов - и он ваш. На том разговоры закончились", - сказал журналист.

Денис Антюх выступает за "Колос" с августа 2019-му. В текущем сезоне хавбек сыграл в футболке клуба с Коваливки 14 поединков, забил два мяча и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает его в € 400 тысяч.