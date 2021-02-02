"Атлетико" перехватил бразильца в "Динамо"

Маркос Пауло будет играть в Испании. Фото: Lance

Киевское "Динамо" не смогло подписать игрока "Флумисенте" 20-летнего Маркоса Паулу.

Бразильский вингер не захотел переходить в украинский клуб, сообщает NetFlu.

На переходе игрока настаивал сам Мирча Луческу. "Динамо" предлагало бразильском гранта €5 млн. Паулу отказался от трансфера. Талант "Флуминенсе" заключил предварительный контракт с мадридским "Атлетико".

Зарплата Паулу в Мадриде составит € 450 тысяч в год, хотя предложение "Динамо" была более щедрой.

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В сезоне 2021 Маркос Пауло провел 26 матчей, отличился 3 голами и 3 ассистами. Текущая цена бразильца за Transfermarkt составляет € 9 млн, но летом он станет свободным агентом.