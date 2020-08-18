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вторник, 18 августа 2020 20:07

Коломойский закроет программу "ПроФутбол"

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Коломойский закроет программу &quot;ПроФутбол&quot;
Программа ПроФутбол выходила 10 лет. Фото твиттер

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил программа "Профутбол" может прекратить существование.

"Есть серьезные подозрения, что позавчерашний выпуск "Профутбола" был последним на плюсах, на канале УНИАН. Надеюсь, что-то изменится.

Сегодня общался с Игорем Цыганыком. Он сказал, что не дает никаких комментариев и ждет развития событий. Скорее всего, в среду этот вопрос будет решен", – сказал Спиваковский.

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Программа ПроФутбол выходит с 2010 года. Собственником каналов 1+1, 2+2 и УНИАН является олигарх Игорь Коломойский.

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