Коломойский закроет программу "ПроФутбол"

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил программа "Профутбол" может прекратить существование.
"Есть серьезные подозрения, что позавчерашний выпуск "Профутбола" был последним на плюсах, на канале УНИАН. Надеюсь, что-то изменится.
Сегодня общался с Игорем Цыганыком. Он сказал, что не дает никаких комментариев и ждет развития событий. Скорее всего, в среду этот вопрос будет решен", – сказал Спиваковский.
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Программа ПроФутбол выходит с 2010 года. Собственником каналов 1+1, 2+2 и УНИАН является олигарх Игорь Коломойский.
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