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воскресенье, 19 января 2020 18:38

Коломойский хочет получить с продажи "Карпат" 25 миллионов долларов

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Коломойский хочет получить с продажи &quot;Карпат&quot; 25 миллионов долларов
Львовские "Карпаты" владеют одной из лучших инфрастуктур в стране

"Карпаты" могут быть проданы за минимум 25 млн долларов. 50% "Карпат" принадлежат Игорю Коломойскому. Когда он получил долю клуба, то влил в него около 25 млн долларов. Теперь Коломойский хочет получить от потенциального покупателя ту же сумму.

При этом потенциальный покупатель будет обязан торговаться с Петром Дыминским. Он вывел собственность базы "Карпат" на одну из своих фирм. Поэтому покупатель вынужден будет покупать базу отдельно от клуба. Приблизительная общая стоимость "Карпат" – 30 млн долларов. Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке"

Сейчас ситуация с долгами в "Карпатах" не критическая, она улучшается. Львовяне планируют погасить долги за счет трансфера Франсиско Ди Франко в "Днепр-1". 18 января игроки возобновили тренировки, бунт прекратился. "Карпаты" отправятся на сбор в Турцию, он уже оплачен.

Но на февраль и март у клуба нет денег, чтобы платить зарплату. Дыминский ждет, что "Карпатам" горсовет передаст часть территории стадиона "Украина", тогда он планирует возобновить финансирование клуба. Он уже около полугода не вкладывает деньги во львовский клуб.

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По информации "ТаТоТаке", горсовет Львова готов передать "Карпатам" требуемую часть территории стадиона. Этот вопрос должен решиться на ближайших сессиях.

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19
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