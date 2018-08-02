Коллина больше не будет главой судейского комитета УЕФА

Экс-арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА. Итальянский специалист подал в отставку по личным причинам.
"Преемником Пьерлуиджи в должности, вероятно, станет другой итальянец Роберто Розетти, который в прошлом работал на 2 чемпионатах мира и судил финал Евро-2008.
Без работы после ухода из УЕФА Коллина не останется он также является главой Судейского комитета ФИФА и консультантом Итальянской ассоциации арбитров ", - сообщает sportarena.com.
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Коллина также был куратором украинского арбитража. Но по неизвестным причинам свой пост покинул в 2017 году.
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