Когда-то оказался не нужен "Динамо". Дуду сыграет в финале клубного чемпионата мира

Бразильский футболист Дуду. Фото: ФК "Палмейрас"

Звание самого сильного клуба мира между собой разыграют английский "Челси" и бразильский "Палмейрас".

Именно эти команды вышли в финал клубного чемпионата мира по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии

"Палмейрас" в полуфинале оказался сильнее египетского "Аль-Ахли" со счетом 2:0.

Отметим, что в обоих голах принял участие экс-динамовец Дуду. Сначала он ассистировал партнеру, а затем забил сам.

"Челси" накануне одолел "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 1:0.

Решающий гол забил Ромелу Лукаку.

Финал состоится 12 февраля в Абу-Даби. Дуду выступал за "Динамо" в 2011-13 гг.. Еще год был на контракте, но играл в аренде. Имеет в своем активе три матча за сборную Бразилии.