Когда разыграют Суперкубок Украины - дата и место

 
Ексклюзивы
1/5
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Просмотров: 99
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 414
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 270
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 270
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4 Просмотров: 3033
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 522
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 549
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 729
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 450
Фото
Все фото
40
8
3
5
4
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Видео
Все видео
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Звезды "Динамо" и "Шахтера" спели песню Скрябина - видео
Англия победила соперника сборной Украины на Евро
Англия победила соперника сборной Украины на Евро
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Нидерланды едва спасли ничью в матче с Шотландией
Нидерланды едва спасли ничью в матче с Шотландией
Интервью
1/5
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Просмотров: 99
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 765
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1998
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 540
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1116
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 585
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 13:10

Когда разыграют Суперкубок Украины - дата и место

  Комментировать
Когда разыграют Суперкубок Украины - дата и место
Матч за Суперкубок України другий рік поспіль прийме Київ. Фото: УАФ

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля в Киеве.

Поединок примет НСК "Олимпийский", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не факт, что Луческу доработает новый контракт" - Сабо

Между собой сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Киевляне будут играть на правах победителя чемпионата и Кубка Украины, а "Шахтер" благодаря серебряным наградам в УПЛ прошлого сезона.

Конкурентом Киева за проведение матча была Одесса со стадионом "Черноморец".

В прошлом году "Динамо" и "Шахтер" тоже встречались в матче за Суперкубок. Тогда команда Мирчи Луческу победила "горняков" - 3:1.

Матч за Суперкубок открывает футбольный сезон в Украине.

Базовым днем первого тура чемпионата является 25 июля (резервный день - 20 июля. - Gazeta.ua).

Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря, а завершение чемпионата - на 21 мая 2022 года. В новом сезоне УПЛ будет 16 клубов и 30 туров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда разыграют Суперкубок Украины - дата и место». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 6732
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 5221
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4617
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 4221
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 4005
Спорт
Костюк победила третью ракетку Китая на "Ролан Гаррос"
Костюк победила третью ракетку Китая на "Ролан Гаррос" Просмотров: 81
Лидер "Динамо" рассказал, когда восстановится после травмы
Лидер "Динамо" рассказал, когда восстановится после травмы Просмотров: 72
Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос" Просмотров: 99
Зинченко и Цыганков не сыграют против Северной Ирландии
Зинченко и Цыганков не сыграют против Северной Ирландии Просмотров: 180
Моуриньо отшил самый титулованный клуб мира
Моуриньо отшил самый титулованный клуб мира Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
4
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
2
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
1
Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу
Голосов: 1076
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть