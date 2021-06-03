Когда разыграют Суперкубок Украины - дата и место

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля в Киеве.

Поединок примет НСК "Олимпийский", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Между собой сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Киевляне будут играть на правах победителя чемпионата и Кубка Украины, а "Шахтер" благодаря серебряным наградам в УПЛ прошлого сезона.

Конкурентом Киева за проведение матча была Одесса со стадионом "Черноморец".

В прошлом году "Динамо" и "Шахтер" тоже встречались в матче за Суперкубок. Тогда команда Мирчи Луческу победила "горняков" - 3:1.

Матч за Суперкубок открывает футбольный сезон в Украине.

Базовым днем первого тура чемпионата является 25 июля (резервный день - 20 июля. - Gazeta.ua).

Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря, а завершение чемпионата - на 21 мая 2022 года. В новом сезоне УПЛ будет 16 клубов и 30 туров.