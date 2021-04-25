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воскресенье, 25 апреля 2021 20:42

Клуб Зинченко завоевал Кубок английской лиги четвертый раз подряд

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Клуб Зинченко завоевал Кубок английской лиги четвертый раз подряд
"Манчестер Сити" завоевал первый трофей в сезоне. Фото: Reuters

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошёл финальный матч Кубка английской лиги "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм Хотспур". Встреча завершилась победой "горожан" со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — защитник Эмерик Лапорт головой замкнул подачу полузащитника "Ман Сити" Кевина Де Брёйне со штрафного.

Украинец Александр Зинченко на поле не выходил.

"Манчестер Сити" стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира. "Тоттенхэм" за свою историю четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

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Впервые за долгое время на стадионе присутствовали болельщики. Этот матч был выбрал как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы Великобритании. Финал Кубка английской лиги посетило 8000 зрителей.

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