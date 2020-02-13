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четверг, 13 февраля 2020 14:19

Клуб МЛС хочет арендовать форварда "Шахтера"

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Клуб МЛС хочет арендовать форварда &quot;Шахтера&quot;
Владислав Вакула может провести следующий сезон в США. Фото: ФК "Мариуполь"

Форварда "Шахтера" и молодежной сборной Украины Владислава Вакулу хочет арендовать клуб из США.

Клуб из МЛС сделал предложение "горнякам", чтобы арендовать 20-летнего футболиста на сезон (в США сезон проходит из марта по октябрь) с правом выкупа, сообщает "ФутболХаб".

Владислав Вакула присоединился к "Шахтеру" летом 2019 года, перейдя в донецкую команду из "Мариуполя".

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В первой части сезона, выступая за азовский клуб, Владислав Вакула провел 15 матчей. в которых забил 3 мяча.

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