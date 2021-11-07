Клуб Ярмоленко победил "Ливерпуль"

Клопп потерпел первое поражение. Фото: Reuters

Сегодня, 7 ноября, на стадионе "Олимпийский" в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Хозяева одержали победу — 3:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте гол в свои ворота забил вратарь красных Алисон Бекер.

На 41-й минуте защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отличился со штрафного, ему ассистировал Мохамед Салах.

На 67-й минуте полузащитник "молотобойцев" Пабло Форнальс убежал в контратаку, пробил Бекера и вывел свою команду вперёд.

На 74-й минуте игры защитник "Вест Хэма" Курт Зума в высоком прыжке замкнул угловой после подачи Боуэна. Здесь снова не обшлось без ошибки Бекера.

На 83-й минуте нападающий гостей Дивок Ориги развернулся в штрафной и сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу отдал Александер-Арнольд. На последних минутах прекрасный шанс сравнять счет после удара головой упустил Садьо Мане.

Украинец Андрей Ярмоленко не был в заявке на игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко возглавил "Дженоа"

"Вест Хэм" набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Ливерпуль" (22) — на 4-м месте. Лидер соревнований — лондонский "Челси" (26). Действующим чемпионом Англии является "Манчестер Сити".