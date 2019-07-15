Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 360
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 531
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2709
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1170
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 711
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1845
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1611
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5482
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
16
3
12
15
7
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Видео
Все видео
Вратарь из Беларуси пропустил невероятно курьезный гол
Вратарь из Беларуси пропустил невероятно курьезный гол
Фанаты "Ливерпуля" заказали самолет, чтобы унизить "Манчестер Юнайтед"
Фанаты "Ливерпуля" заказали самолет, чтобы унизить "Манчестер Юнайтед"
Симуляция года: футболист ударил себя по лицу чужой рукой
Симуляция года: футболист ударил себя по лицу чужой рукой
69-летний экс-форвард сборной ФРГ забил гол ударом через себя
69-летний экс-форвард сборной ФРГ забил гол ударом через себя
Из-за вылета из кубка фанаты сборной избили министра спорта
Из-за вылета из кубка фанаты сборной избили министра спорта
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 360
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1503
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 711
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2529
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 477
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 09:55

Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего

  Комментировать
Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего
"Вест Хэм" решил не платить за россиянина 25 миллионов

"Вест Хэм" не стал подписывать российского нападающего Федора Чалова за невероятную сумму.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов мог стать одноклубником Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме", сообщает "ExWHUemployee".

Российский клуб хотел получить за своего нападающего 25 млн фунтов, но "молотки" отказались от подписания футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер сборной Украины сыграл впервые за 9 месяцев

"Вест Хэм" продал своего нападающего Арнаутович официально перешел в Шанхай СИПГ Арнаутович в китайский Шанхай СИПГ за 25 млн евро и сейчас ищет замену своему бывшему лидеру

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 30625
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 28270
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 13707
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 13109
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 11889
Спорт
"Барселоне" пришлось брать кредит для подписания звездного новичка
"Барселоне" пришлось брать кредит для подписания звездного новичка Просмотров: 126
Что нужно знать о переходе Малиновского в "Аталанту"
Что нужно знать о переходе Малиновского в "Аталанту"
 Просмотров: 360
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Просмотров: 198
"Я счастлив" – Малиновский в Милане
"Я счастлив" – Малиновский в Милане Просмотров: 765
"Барселону" заставят доплатить за Гризманна 80 млн евро
"Барселону" заставят доплатить за Гризманна 80 млн евро
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
10
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 1025
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua