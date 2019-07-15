Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего

"Вест Хэм" не стал подписывать российского нападающего Федора Чалова за невероятную сумму.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов мог стать одноклубником Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме", сообщает "ExWHUemployee".
Российский клуб хотел получить за своего нападающего 25 млн фунтов, но "молотки" отказались от подписания футболиста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер сборной Украины сыграл впервые за 9 месяцев
"Вест Хэм" продал своего нападающего Арнаутович официально перешел в Шанхай СИПГ Арнаутович в китайский Шанхай СИПГ за 25 млн евро и сейчас ищет замену своему бывшему лидеру
×
Комментарии