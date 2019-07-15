Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего

"Вест Хэм" решил не платить за россиянина 25 миллионов

"Вест Хэм" не стал подписывать российского нападающего Федора Чалова за невероятную сумму.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов мог стать одноклубником Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме", сообщает "ExWHUemployee".

Российский клуб хотел получить за своего нападающего 25 млн фунтов, но "молотки" отказались от подписания футболиста.

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