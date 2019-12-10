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вторник, 10 декабря 2019 14:46

Клопп уничтожил переводчика на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов

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Клопп уничтожил переводчика на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов
В прошлом сезоне Юрген Клопп вместе с "Ливерпулем" выиграл "Лигу чемпионов. Фото: рейтер

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал переводчика во время пресс-конфренции накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Тот неправильно перевел слова Джордана Хендерсона с английского на немецкий, назвав игру против "Зальцбурга" легкой для "Ливерпуля". К несчастью переводчика, рядом сидел немец Юрген Клопп.

"Хр ** ово, когда рядом с переводчиком сидит тренер, говорит по-немецки. Вопрос был о том, поможет нам победа в Лиге чемпионов в прошлом году, потому что мы всегда выступали в похожих ситуациях.

Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы осознаем, что будет непросто. Он говорил о всяких обычные вещи. Вам действительно стоит послушать. Иначе я могу сделать это сам. Это не так уж и сложно ", - цитирует Клоппа" Футбол 24 "со ссылкой на" Goal.com ".

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Поединок "Зальцбург" - "Ливерпуль" состоится во вторник, 10 декабря. Начало матча в 19:55. Перед последним туром Ливерпуль имеет в активе 10 очков, Наполи - 8, а Зальцбург - 7. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов австрийцам достаточно минимально победить мерсисайдцев.

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