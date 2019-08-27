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вторник, 27 августа 2019 09:16

Клопп намекнул, что покинет "Ливерпуль"

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Клопп намекнул, что покинет &quot;Ливерпуль&quot;
Клопп может взять паузу в карьере после завершения контракта с "Ливерпулем" в 2022 году

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о будущем.

"Могу ли я взять перерыв в тренерской работе? Похоже. Кто скажет, что он сможет полностью посвятить себя работе в течение трех лет? Если я решу для себя, что больше не могу продолжать, сделаю перерыв. Придется принять определенное решение по поводу карьеры.

Я полон энергии, но есть одна проблема: я не могу всегда достигать максимума. Я или беру все, или ничего. Но высока вероятность, что после летнего перерыва я снова найду необходимую энергию, чтобы выполнять работу так, как я хочу", - цитирует Клоппа Sky Sports.

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Действующий контракт немецкого специалиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022-го. В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов и занял 2-е место в АПЛ под руководство Клоппа.

https://football24.ua
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