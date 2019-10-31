Кличко заговорил о возвращении в профессиональный бокс и мировой рекорд

Владимир Кличко размышляет над возвращением в бокс. Фото: рейтер

Владимир Кличко снова заговорил о возобновлении карьеры профессионального боксера, сообщает "24 канал".

По словам Кличко, он готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить.

"Могу ли я драться? Да. Просто сейчас я держу перед собой открытыми любые варианты. Не будет камбэк, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть ... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое заявление", - сказал Владимир Кличко.

Как известно, Джордж Форман стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Сейчас Владимиру Кличко только 43 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Усик вошел в топ-5 супертяжей WBC



Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017. Украинец проиграл британцу Энтони Джошуа.