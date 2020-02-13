Кличко рассказал, с какой целью вернется в бокс

Владимир Кличко в очередной раз опроверг слухи о своем возвращении в бокс. Фото: рейтер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал возможное возвращение в ринг и поделился прогнозами на бой Тайсон Фьюри -Деонтей Уайлдер.

"Меня все спрашивают: Когда ты вернешься? Ну когда?" . Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не ломать челюсти.

Еще раз, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Так что посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал Кличко.

Также он заявил, что желает Тайсону Фьюри победы во втором поединке против Деонтея Уайлдера.

"Верите ли вы в это или нет, но я считаю, что Фьюри может победить. Я хотел бы, чтобы он это сделал, но у него может и не получиться. А потом можно предположить мой реванш с Тайсоном.

Анонсирую я сейчас своем возвращении? Нет. Запомните мои слова. Я не объявляю реванш", - цитирует Кличко thenational.ae.

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Владимир Кличко - бывший чемпион мира по боксу. Провел 68 боев на профессиональном уровне, в которых одержал 64 победы. Завершил карьеру летом 2017 года.