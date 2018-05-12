Кличко может вернуться на ринг

Владимир Кличко может возобновить карьеру. Фото: Радио Свобода

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, допускает свое возвращение в бокс. Украинец также рассказал о своей любви к спорту.

"Никогда не говори никогда, все меняется. Люди часто переключают свою карьеру в течение жизни. Например Арнольд Шварценеггер: сначала он был спортсменом, потом стал актером, потом политиком, бизнесменом, а сейчас заботится о планете. Возможно, если я почувствую, что наступил правильный момент для какой благотворительности, то вернусь на ринг.

Я отлично провел 27 лет в этом спорте. Я многому научился, путешествовал по всему миру, что было моей целью, когда я только начинал. Я достиг того, о чем даже не мечтал, я сделал и почувствовал то, о чем даже не думал. Я понял, что когда одни двери закрываются, открываются другие. Это жизненный опыт и спорт действительно потрясающая вещь ", - передает слова Кличко isport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко рассказал, успеют ли подготовить Киев к финалу Лиги чемпионов

Завтра состоится бой Ломаченко против Линареса. На кону находит два чемпионских пояса.