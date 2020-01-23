Китайский клуб хочет арендовать звездного форварда "Динамо"

Фран Соль никак не может себя проявить в Украине. Фото: ФК "Динамо"

Форвардом киевского "Динамо" Франом Солем заинтересовался "Бэйцзин Гуоань"

Китайский клуб хочет арендовать 27-летнего испанца с правом выкупа, сообщает betnews365.com.

Потенциально новый клуб испанского форварда в сезоне-2019 финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата Китая.

Фран Соль является воспитанником "Реала", но в Мадриде играл только за молодёжную команду. Имя себе сделал, выступая в чемпионате Нидерландов за "Виллем II"

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Фран Соль выступает за киевский клуб с января 2019 года. На его счету 2 гола и 2 ассиста в 16 матчах. Форвард не имеет стабильного места в команде Алексея Михайличенко.