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воскресенье, 03 марта 2019 20:11

Киевскому "Динамо" будет противостоять скандальный вратарь, который является самым дорогим в мире

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В ближайший четверг киевское "Динамо" в рамках 1/8 Лиги Европы сыграет на выезде против лондонского "Челси". "Киевлянам" для борьбы за выход в четвертьфинал надо постараться поменьше пропустить, и забить хотя бы один гол на выезде. Но сделать это будет ой как непросто, потому ворота "аристократов" защищает дорогой вратарь мира испанец Кепа Аррисабалага.

Кэпа родился в испанском городе Ондарроа в 1994 году. Он воспитанник футбольной школы клуба "Атлетик Бильбао", в которой учился с 10 лет. С 2011 года играл за фарм-клуб "Басконии" в Терсере (четвертый дивизион Испании), а с начала 2013 года и по дублирующую команду "Бильбао Атлетик" в Сегунде Б. После еще двух лет в Сегунде (играл за "Понферрадина" и "Реал Вальядолид ") наконец получил шанс закрепиться в основной команде" Ателтика ". В начале сезона 2016-2017 стал третьим голкипером команды. Но уже в ноябре получил шанс и использовал его сполна став основным вратарем "басков".

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Его уверенная и надежная игра не осталась незамеченной. Аррисабалагой начали активно интересоваться гранды европейского футбола. В конце концов летом 2018 состоялся его трансфер в "Челси". Кэпа стал не только найдорожочим вратарем мира ( "аристократы" выложили за него 80 миллионов евро), но также самым дорогим испанским футболистом в истории.

Аррисабалага сразу адаптировался к английскому футболу стал основным вратарем в команде Маурицио Сарри. Карьера 24-летнего испанца в Англии уверенно прогрессировала до конца февраля. Но в конце зимы голкипер вляпался в историй, которая могла поставить крест на его дальнейших перспективах игры за "синих".

В финале Кубка английской лиги "Челси" встретился с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Матч оказался скупым на моменты и игра шла до серии пенальти. За две минуты до завершения компенсированного времени Сарри хотел выпустить вместо Кепы второго вратаря Вилли Кабальеро, который провел в составе "Манчестер Сити" три года и хорошо знал как "горожане" бьют пенальти. Но Кэпа не выполнил указание тренера и не захотел меняться, он активно жестикулировал, что-то выкрикивал, в целом, бурно реагировал на ситуацию.

В итоге Кэпа остался на поле и принял участие в серии пенальти, которую "Челси" в итоге проиграл. В Англии розогрнувся огромный скандал, много известных экспертов и бывших футболистов начали беспощадно критиковать Кэпу за такой поступок. Часть болельщиков даже требовала изгнать его из клуба. Но в итоге Аррисабалага состоялся "легким испугом" - один матч на скамейке запасных и штраф размером в недельную зарплату.

"Надеюсь, что болельщики смогут простить Арризабалагу. То, что он сделал на поле - странная ситуация. Мы должны ее преодолеть. Каждый чему-то научился и что-то вынес. Мижж мной и Кепою все в порядке. Мы поговорили об инциденте и все выяснили. Мы люди, поэтому каждый может ошибиться, но сейчас мы объединены больше, чем когда-либо ", - так прокомментировал ситуацию Вилли Кабальеро, второй вратарь" аристократов ".


Сегодня Кэпа вышел в основе составе на матч против одного из аутсайдеров АПЛ "Фулхэма". Матч завершился тяжелой победой "Челси" со счетом 2:1. Повлияет ли такое поведение Кепы на моральное состояние команды неизвестно. Но можем надеяться, что такие интриги и конфликты внутри команды сыграют на руку киевском "Динамо".

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Матч "Челси" - "Динамо" состоится в четверг 7 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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