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суббота, 06 октября 2018 11:09

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

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Киевское &quot;Динамо&quot; сыграло самый выдающийся матч
Тренер "Баварии" признал силу киевлян

6 октября 1975 в Киеве не было другой темы кроме футбола. В город прилетела лучшая команда мира, двукратный и действующий на тот момент обладатель Кубка чемпионов мюнхенская "Бавария". В матче за Суперкубок подопечные Деттмара Крамера должны были сыграть с местным "Динамо" - обладателем Кубка кубков.

Первую игру в Мюнхене выиграло "Динамо" - 1:0. Чудо-гол забил Олег Блохин.

И вот пришло время ответного матча. Заявки на игру перевалили за цифру в 500 тысяч человек. Стоимость билетов превышала обычную - 1 рубль в нижний ярус и 2 рубля 50 копеек - на верхний. А стадион вмещал лишь 100 тысяч. Милиция стала в три шеренги и не пропускала безбилетников.

Немцы заказали в ресторане блюдо на обед - суп минестроне и мясо молодого оленя. Однако утешились тем, что предложил шеф-повар - борщ и телятина. Нареканий от гостей не было.

Киевляне сразу завладели инициативой и охотились за "Баварией" будто за молодым оленем. 11 ударов по воротах только в первом тайме. На сорок второй минуте Олегу Блохину удался скоростной прорыв и он пробил голкипера немцев Майера - 1:0. Во втором тайме судья из Турции назначил штрафной удар. Опять вызвался бить Блохин.

"Мне показалось, что мяч обогнул стенку по дуге, - вспоминал Олег. - На самом деле стенка оказалась дырявой и Майер не сумевший среагировать – 2:0".

Единственный шанс немцы потеряли за 10 минут до конца матча, пробив мимо ворот.

Тренер "Баварии" Деттмар Крамер как мог расхваливал "Динамо".

"В игре "Динамо" соединились коллективные усилия и индивидуальное мастерство. Киевляне по праву стали обладателями трофея, поскольку были сильнее нас. Отсутствие в составе "Баварии" нескольких ведущих исполнителей не является оправданием. Что же касается Блохина, то мы бы глубоко запустили руку в карман, чтобы приобрести его. Я был бы счастлив, если бы такой футболист играл в моей команде".

За полгода "Бавария" в третий раз выиграла Кубок чемпионов, одолев в финале французский "Сент-Этьен" - 1:0. Киевляне проиграли французам еще в четвертьфинале - 2:0 и 0:3.

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Деттмар Крамер пережил Валерия Лобановского и умер в сентябре 2015. К тому времени ему было 90 лет.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

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