Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 810
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1962
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2160
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5049
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1026
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5481
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6741
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Пятов исправил ошибку Каштру
Пятов исправил ошибку Каштру
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1026
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 774
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3537
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 144
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 22:13

Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"

  Комментировать
Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча &quot;Копенгаген&quot; - &quot;Динамо&quot;
Беньямин Вербич провел два сезона в составе "Копенгагена". Фото: ФК "Динамо"

В рамках 4 тура Лиги Европы "Копенгаген" и "Динамо" сыграли вничью 1: 1.

Gazeta.ua сыграла главные аспекты игры в Дании.

"Копенгаген" заставил играть "Динамо" в не удобноый для себя футбол. Хозяева поля сделали ставку на силовой футбол в первые. В расчете на длинные передачи. Ожидая ошибки в обороне динамовцев. При том, в обороне чемпион Дании после потери мяча садился всей командой на своей половине поля. Противодействовать такому футболу команде Михайличенко было не просто. Позиционная атака выглядела мало эффективной, а фланговые передачи не находили адресата. "Динамо" очень не хватало нестандартных ходов и индивидуальных действий в атаке.

Вербич забил своей бывшей команде. Словенец перешел в "Динамо" как раз из "Копенгагена" два года назад. Беньямин чрезмерно старался в обоих матчах. Смог сравнять счет в матче. Но в отдельных случаях чрезмерное желание мешало одном из лидеров "Динамо.

Бущан снова допустил голевой ошибки. В киевском матче ошибка вратаря "Динамо" при выходе из прессинга привела к потере мяча и начала голевой атаки. За две недели Бущан ошибся на выходе позволив датчанам отрыть счет в начале матча. В обоих случаях "Динамо" оказалось в роли догоняющего в начале игры.


Цыганков провел слабый матч. Лидер "Динамо" имеет брать инициативу на себя, особенно, если у команды не всё хорошо получается. Цыганков был малоэффективным, не способным на собственном мастерстве решить эпизод в свою пользу. Многие ошибался в простых ситуациях и не реализовал пенальти.

Цыганков провел слабый матч

Защита "Динамо" не дал сопернику создать почти ничего у своих ворот. Кроме ошибки Бущана в начале игры хозяева поля создали за все фактически ничего острого у ворот соперника. Пара защитников Попов - Шабанов спокойно нивелировало все потуги "Копенгагена". Главное - не проиграли ничего в верховой и силовой борьбе.

Михайличенко опоздал с заменами. Отдельные футболисты заслуживали замену еще в первом тайме. Не пошла игра в Шепелева. Многие ошибался Кендзера. Совсем потерялся в атаке Беседин. Под конец матча ряд игроков уже откровенно устали. Но первая и единственная замена произошла только на последних минутах игры и уже ни на что не могла повлиять.


"Динамо" было ближе к победе. Подопечные Михайличенко создали больше моментов у ворот соперника. После забитого гола, могли выйти вперед, но не хватило свежести и везения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" разгромило ПАОК в Юношеской Лиге чемпионов


В другом матче "Лугано" сыграл в нулевую ничью с "Мальме". Теперь "Динамо" и "Копенгаген" имеют в своем активе 6 очков. "Мальме" - 5, а "Лугано" замыкает турнирную таблицу имея в своем активе только 2 зачетных пункта.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 15147
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13581
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7939
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 7578
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 6660
Спорт
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
"Динамо" и "Копенгаген" не смогли выявить сильнейшего
 Просмотров: 513
Вернидуб официально возглавил "Шахтер"
Вернидуб официально возглавил "Шахтер" Просмотров: 477
Игрок "Динамо" Загреб расплакался после ничьей с "Шахтером"
Игрок "Динамо" Загреб расплакался после ничьей с "Шахтером" Просмотров: 414
"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко
"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко Просмотров: 648
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца Просмотров: 297
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 759
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua