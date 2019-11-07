Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"

Беньямин Вербич провел два сезона в составе "Копенгагена". Фото: ФК "Динамо"

В рамках 4 тура Лиги Европы "Копенгаген" и "Динамо" сыграли вничью 1: 1.

Gazeta.ua сыграла главные аспекты игры в Дании.

"Копенгаген" заставил играть "Динамо" в не удобноый для себя футбол. Хозяева поля сделали ставку на силовой футбол в первые. В расчете на длинные передачи. Ожидая ошибки в обороне динамовцев. При том, в обороне чемпион Дании после потери мяча садился всей командой на своей половине поля. Противодействовать такому футболу команде Михайличенко было не просто. Позиционная атака выглядела мало эффективной, а фланговые передачи не находили адресата. "Динамо" очень не хватало нестандартных ходов и индивидуальных действий в атаке.

Вербич забил своей бывшей команде. Словенец перешел в "Динамо" как раз из "Копенгагена" два года назад. Беньямин чрезмерно старался в обоих матчах. Смог сравнять счет в матче. Но в отдельных случаях чрезмерное желание мешало одном из лидеров "Динамо.

Бущан снова допустил голевой ошибки. В киевском матче ошибка вратаря "Динамо" при выходе из прессинга привела к потере мяча и начала голевой атаки. За две недели Бущан ошибся на выходе позволив датчанам отрыть счет в начале матча. В обоих случаях "Динамо" оказалось в роли догоняющего в начале игры.



Цыганков провел слабый матч. Лидер "Динамо" имеет брать инициативу на себя, особенно, если у команды не всё хорошо получается. Цыганков был малоэффективным, не способным на собственном мастерстве решить эпизод в свою пользу. Многие ошибался в простых ситуациях и не реализовал пенальти.

Цыганков провел слабый матч

Защита "Динамо" не дал сопернику создать почти ничего у своих ворот. Кроме ошибки Бущана в начале игры хозяева поля создали за все фактически ничего острого у ворот соперника. Пара защитников Попов - Шабанов спокойно нивелировало все потуги "Копенгагена". Главное - не проиграли ничего в верховой и силовой борьбе.

Михайличенко опоздал с заменами. Отдельные футболисты заслуживали замену еще в первом тайме. Не пошла игра в Шепелева. Многие ошибался Кендзера. Совсем потерялся в атаке Беседин. Под конец матча ряд игроков уже откровенно устали. Но первая и единственная замена произошла только на последних минутах игры и уже ни на что не могла повлиять.



"Динамо" было ближе к победе. Подопечные Михайличенко создали больше моментов у ворот соперника. После забитого гола, могли выйти вперед, но не хватило свежести и везения.

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В другом матче "Лугано" сыграл в нулевую ничью с "Мальме". Теперь "Динамо" и "Копенгаген" имеют в своем активе 6 очков. "Мальме" - 5, а "Лугано" замыкает турнирную таблицу имея в своем активе только 2 зачетных пункта.