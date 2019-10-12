Кенийский легкоатлет пробежал марафон за рекордное время

Элиуд Кипчоге побил мировой рекорд. Фото: ТАСС

Кенийский легкоатлет, олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге впервые в истории преодолел марафонскую дистанцию ​​менее чем за 2 часа.

В Вене он пробежал 42,2 км в час, 59 минут и 40 секунд, передает "Главком".

Бывший официальный мировой рекорд тоже принадлежит Кипчоге. Он составляет 2.01.39.

"Я бегу, чтобы показать, что нет никаких препятствий для человека", - говорит сам Кипчоге.

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Побить рекорд на дистанции 42,2 км Кипчоге попытался 2 года назад. 6 мая 2017 Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию ​​в итальянской Монце за 2.00.25. Этот марафон не был официальным.

Капитан полиции и боец ​​батальона спецназначения "Львов" Зореслав Каинского установил рекорд Украины, пробежал полумарафон в бронежилете. Полицейский пробежал 21 км в бронежилете весом 8,5 кг во время забега "Run the world. Львовский полумарафон", который состоялся 14 апреля.