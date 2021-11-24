Кенджера рассказал о разговоре с Левандовски

Роберт Левандовский устанавливает невероятные бомбардирские рекорды. Фото: Reuters

Польский защитник "Динамо" Томаш Кенджера рассказал о разговоре со звездным форвардом "Баварии" Робертом Левандовски сразу после игры в Киеве.

"У нас был момент в первом тайме – когда мяч проскочил под ногой Нойера и попал в штангу. Также, по моему мнению, в ворота "Баварии" не поставили чистый пенальти когда Эрнандес наступил на ногу Буяльскому.

Мы старались создавать моменты у чужих ворот, но, к сожалению, не хватило реализации.

Роберт сказал, что сегодня мы играли намного лучше, чем в Мюнхене. Конечно, у "Баварии" были проблемы с футболистами, которые заболели коронавирусом. Это чувствовалось по заменам – на поле выходили совсем не такие игроки, как в Мюнхене. В целом, наша команда сегодня сыграла достойно. Жаль только, что не получилось взять очки".

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Заключительные матчи Лиги чемпионов будут сыграны в декабре. "Динамо" будет противостоять "Бенфике" в Лиссабоне. Матч не будет иметь для киевлян турнирного значения, потому что они не смогут подняться выше последнего места.