Кенджера рассказал о разговоре с Левандовски

 
Ексклюзивы
1/5
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1314
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 684
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 5121
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3393
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1224
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 963
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2259
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1134
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1845
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10387
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов
Позор "Ювентуса" и судейская помощь чемпиону России - результаты матчей Лиги чемпионов
"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего
"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего
Почему "Динамо" проиграло "Баварии"
Почему "Динамо" проиграло "Баварии"
Мокрый снег не помешал - "Динамо" победило "Баварию"
Мокрый снег не помешал - "Динамо" победило "Баварию"
"Бавария" легко разгромила "Динамо"
"Бавария" легко разгромила "Динамо"
Интервью
1/5
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Просмотров: 558
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2961
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4689
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1485
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1170
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 1026
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 15:25

Кенджера рассказал о разговоре с Левандовски

  Комментировать
Кенджера рассказал о разговоре с Левандовски
Роберт Левандовский устанавливает невероятные бомбардирские рекорды. Фото: Reuters

Польский защитник "Динамо" Томаш Кенджера рассказал о разговоре со звездным форвардом "Баварии" Робертом Левандовски сразу после игры в Киеве.

"У нас был момент в первом тайме – когда мяч проскочил под ногой Нойера и попал в штангу. Также, по моему мнению, в ворота "Баварии" не поставили чистый пенальти когда Эрнандес наступил на ногу Буяльскому.

Мы старались создавать моменты у чужих ворот, но, к сожалению, не хватило реализации.

Роберт сказал, что сегодня мы играли намного лучше, чем в Мюнхене. Конечно, у "Баварии" были проблемы с футболистами, которые заболели коронавирусом. Это чувствовалось по заменам – на поле выходили совсем не такие игроки, как в Мюнхене. В целом, наша команда сегодня сыграла достойно. Жаль только, что не получилось взять очки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок уровня Шапаренко стоит €40-50 млн – фанаты "Баварии"

Заключительные матчи Лиги чемпионов будут сыграны в декабре. "Динамо" будет противостоять "Бенфике" в Лиссабоне. Матч не будет иметь для киевлян турнирного значения, потому что они не смогут подняться выше последнего места.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кенджера рассказал о разговоре с Левандовски». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 190611
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 21276
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 11160
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 10278
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 7083
Спорт
С Украиной нас ждет позор - российский теннисист
С Украиной нас ждет позор - российский теннисист Просмотров: 666
Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"
Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 108
Игрок уровня Шапаренко стоит €40-50 млн – фанаты "Баварии"
Игрок уровня Шапаренко стоит €40-50 млн – фанаты "Баварии" Просмотров: 711
Зимой "Шахтер" снова попытается купить футболиста с невероятной фамилией
Зимой "Шахтер" снова попытается купить футболиста с невероятной фамилией Просмотров: 441
"Бавария" игралась с "Динамо", как кошка с мышкой – обзор украинской прессы
"Бавария" игралась с "Динамо", как кошка с мышкой – обзор украинской прессы
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
3
Зеленский выступит в Раде
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
1
Усе організую
1
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
1
Жил с бездомными и резал ее картины: Коляденко раскрыл детали скандалов с Билык
Голосов: 597
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть