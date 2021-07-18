Кейн согласовал контракт из "Манчестер Сити"

Кейн не хочет играть за "Тоттенхэм". Фото: Reuters

Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн решил покинуть клуб этим летом и уже согласовал личный контракт с "Манчестер Сити". Об этом в своём аккаунте в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, контракт с "Сити" согласован до 2026 года, а "шпоры" хотят выручить за игрока € 160-170 млн.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви.

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Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу АПЛ".