"Каждый из них получит кусок своего пирога" - Джошуа обещает побить Усика и Пулева

Британский боксер Энтони Джошуа хочет встретиться в ринге с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа обещает дать бой Александру Усику и Кубрату Пулеву.

Оба боксера являются обязательными претендентами на титулы Энтони. Усик - по версии WBO, а Пулев - IBF.

Если Энтони встретится с Пулевым, то титул WBO может стать вакантным. Претендент по этой версии - украинец Усик. Джошуа же заявляет, что готов встретиться и с Пулевым, и с Усиком.

"Усик, Пулев. Сначала один получит свой прием. Если я не побьюсь с одним из них сразу, то встречусь чуть позже. Каждый из них получит кусок своего пирога", - цитирует Энтони Джошуа "24 канал"

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Джошуа последний бой провел 7 декабря. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.