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пятница, 13 декабря 2019 11:29

"Катастрофа ! - Из этого состава один Миколенко тянет на" Динамо ": украинская пресса о матче с "Лугано"

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Вчера киевское "Динамо" сыграло вничью – 1:1 с швейцарским "Лугано" и выбыло из Лиги Европы. Украинская пресса отреагировала на вылет киевского клуба.

"Наконец-то мы увидели, что дело было вовсе не в Хацкевиче. Объяснить, что творится в "Динамо" сложно. Тут остается только предполагать, – пишет "Трибуна".

"Очевидно, что смена тренера посреди сезона может принести лишь эмоциональный подъем. Команда в момент не превратится в "Ливерпуль", но, благодаря запредельной мотивации, может совершить пару подвигов (как в Кубке с "Шахтером").

Очевидно, что состав "Динамо" второй после горняков в УПЛ и мощней, чем у соперников по группе Лиги Европы. Как так получается, что относительно качественные и мотивированные футболисты бегают по полю как слепые котята?

 

Очевидно, что Михайличенко остался верен своей стратегии, пока его бывший партнер по "Сампдории" превратил лузерскую Италию в самую молодую команду на будущем Евро.

Что можно изменить? Самый легкий пример – "Челси". Благодаря трансферному бану гранд АПЛ сделал ставку на своих воспитанников и легенду с годом опыта на тренерской скамье. Пока они держатся в четверке и владеют мячом больше "Сити" и "Ливерпуля".

Взять умного (по собеседованиям, тестовым заданиям, как на обычных работах) тренера, отправить (за деньги естественно) на все четыре стороны стагнационных опытных ребятишек, оставить пару пахарей вроде Де Пены, Караваева и Шабанова. Всех остальных брать из академии, дубля и аренд. Хуже точно не будет.

Уж лучше, как "Днепр", обанкротиться и исчезнуть чем так позориться

"На самом деле, в этой Лиге Европы всё было не настолько удручающе, если бы хотя бы десять процентов из созданного Киев доводил до гола: вопрос с выходом в плей-офф не затянулся бы до последних секунд, – пишет ua-football. В конце календарного года у киевлян началась ещё чехарда при игре в обороне, но "бело-синие" в любом состоянии способны в такой группе забивать больше, чем любой из соперников - это подтверждает хотя бы сравнение количества созданных моментов. Вопрос только в том, почему доводить свои возможности до гола не получается".

Сайт footboom.ком цитирует бывшего капитана команды времен Лобановского Александра Головко:
"Одного объяснения неудаче "Динамо" нет. Невозможно понять, почему не забил Беседин или оборона сыграла не лучшим образом во время пропущенного гола. Я не могу сказать, что ребята не хотели победить. Сказать, что они для победы ничего не делали тоже будет неправильно. Желание было, но пропал фарт, впрочем, его в футболе необходимо зарабатывать, - заметил Головко.

Газета "Сегодня" цитирует реакцию болельщиков "Динамо":
"Катастрофа ! - Из этого состава один Миколенко тянет на" Динамо ". Цыганков только на замену выходить. Два паса точно отдать не могут. Суркис, отдавай "Динамо". Уж лучше, как "Днепр", обанкротиться и исчезнуть чем так позориться".

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Киевское "Динамо" впервые за последние несколько лет не вышло из группы Лиги Европы. В этом сезоне киевляне проиграли национальный чемпионат, Кубок, выбыли из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Автор: Юрий Стригун
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