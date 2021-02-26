Каштру прокомментировал победу над "Маккаби"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал выход "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы.

Донецкая команда в ответном матче победила "Маккаби" Тель-Авив и по сумме 2 встреч прошла в следующий раунд турнира.

"Цель выполнена, мы хотели пройти в следующий этап. Мы не хотели пропускать и не пропустили, хотели больше атаковать. Но главное, что мы прошли дальше без травмированных и дисквалифицированных игроков.

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"Маккаби" переигрывал нас не только при стандартах, но и во всей игре. Никто не думал, что наша задача будет проста. Я удивлен, как некоторые люди воспринимали эту игру. Знал, что будет сложно, ведь соперник ничего не терял, им нужно было только побеждать, отдавать все свои силы. Мы не управляли игрой, как хотели. Мы хотели забить как минимум 1 гол и потом контролировать игру. Но стандартные моменты - это нормально для команды, которая хочет победить. Но мы были сильны в обороне", - цитирует наставника официальный сайт "Шахтера".

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится 26 февраля в 14:00. Следующий матч "Шахтер" проведет 28 февраля против "Зари" в рамках УПЛ. Начало игры в 17:00.