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воскресенье, 14 марта 2021 19:46

Каштру прокомментировал победу над "Десной"

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Каштру прокомментировал победу над &quot;Десной&quot;
Каштру одержал важную психологическую победу. Фото: "шахтер"

Донецкий "Шахтер" не испытал проблем в матче с "Десной" и одержал уверенную победу — 4:0.

Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды и отметил, что его игрокам удалось выиграть центр поля.

"Это была игра против сложной команды с хорошим сопротивлением и глубокой обороной. Мы прекрасно знали, что наши потери мяча привели бы к контратакам соперников, поэтому нам нужно было действовать внимательно в центре поля.

В первом тайме до забитого мяча мы хорошо себя показали, но в конце тайма отдали мяч сопернику. Стоит признать, что у нас в связи с этим появились некоторые проблемы. Но мы энергично удерживали мяч, что в итоге позволило провести в целом неплохой первый тайм", — сказал Каштру.

С теми же задачами мы вышли и на второй тайм, создавая всё больше моментов. Нам следовало быть энергичными и вариативными, с хорошей мобильностью. В итоге мы сумели забить все свои мячи, футболисты выполнили установку и с полной ответственностью подошли к матчу. Я счастлив игрой своих футболистов и благодарю всех кто нас любит".

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Победа над "Десной" оставляет "Шахтёр" в чемпионской гонке. В следующем туре УПЛ на "горняков" ожидает игра со "Львовом" на выезде, но перед этим дончане сыграют ответный матч Лиги Европы против "Ромы".

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Дата
14
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