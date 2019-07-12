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пятница, 12 июля 2019 08:00

Каштру потерпел первое поражение в "Шахтере"

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Каштру потерпел первое поражение в &quot;Шахтере&quot;
Для нового тренера "Шахтера" поражение от АПОЭЛа стала дебютной в должности

"Шахтер" провел заключительный матч на сборах в Австрии — команда Луиша Каштру минимально проиграла АПОЭЛу 0:1.

Единственный гол "горняки" пропустили на 84-й минуте от нападающего Линуса Халлениуса.

Таким образом, командаКаштру поражением завершила подготовительный этап в Австрии.

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Ранее на втором сборе в Австрии "Шахтер" обыграл "Копенгаген" (2:1), сыграл вничью с "Юрдингеном" (1:1), а также одержал победы над "Пролетаром" (3:0) и "Вольфсбергером" (2:0).

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