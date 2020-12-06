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воскресенье, 06 декабря 2020 15:21

Каштру не знает, останется ли Пятов в "Шахтере"

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Каштру не знает, останется ли Пятов в &quot;Шахтере&quot;
Андрей Пятов 13 сезонов защищал ворота "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Главный наставник "Шахтера" Луиш Каштру не знает, останется ли в команде капитан команды Андрей Пятов.

Контракт вратаря "горняков" действует до завершения календарного года.

"Ничего не знаю по этому поводу. Я переживаю за команду и за то, что происходит в ней. Пятов - большой профессионал, он ее часть. Я переживаю за команду и за Пятова на данный момент. У кого заканчивается контракт, кто будет продолжать, кто не будет, я не буду анализировать. Не знаю. Когда закончится у меня контракт, я тоже не знаю, что со мной произойдет", - цитирует Каштру официальный сайт "Шахтера".

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Андрей Пятов выступает за "Шахтер" с 2007 года. В 2020 году стал капитаном команды. В текущем сезоне потерял место в старте уступив Анатолию Трубину.

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