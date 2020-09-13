Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против "Динамо"

Нападающий Йеспер Карлссон стал игроком АЗ. Клуб из Нидерландов будет первым соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.
Контракт с Карлссоном подписан до 2025-го.
В сезоне 2020 Йеспер выступал за "Эльфсборг" в чемпионате Швеции, забив 10 голов и сделав 4 ассиста в 19 матчах.
На счету 22-летнего футболиста 2 матча за сборную Швеции.
Transfermarkt оценил Карлссона в 900 тысяч евро.
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Матч АЗ против "Динамо" состоится 15 сентября в Киеве.
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