Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Просмотров: 1170
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 909
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 666
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1242
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 594
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1692
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
11
5
17
4
9
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Видео
Все видео
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
Ломаченко впервые стал чемпионом мира
Ломаченко впервые стал чемпионом мира
Луческу не сумел обыграть "Десну"
Луческу не сумел обыграть "Десну"
Коноплянка забил чудо-гол Англии
Коноплянка забил чудо-гол Англии
Ошибка польского вратаря привела к первому поражению ПСЖ в сезоне
Ошибка польского вратаря привела к первому поражению ПСЖ в сезоне
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 153
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2439
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 693
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10035
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 477
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
воскресенье, 13 сентября 2020 08:47

Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против "Динамо"

  Комментировать
Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против &quot;Динамо&quot;
Йеспер Карлссон сыграл два матча за сборную Швеции. Фото АЗ

Нападающий Йеспер Карлссон стал игроком АЗ. Клуб из Нидерландов будет первым соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Контракт с Карлссоном подписан до 2025-го.

В сезоне 2020 Йеспер выступал за "Эльфсборг" в чемпионате Швеции, забив 10 голов и сделав 4 ассиста в 19 матчах.

На счету 22-летнего футболиста 2 матча за сборную Швеции.

Transfermarkt оценил Карлссона в 900 тысяч евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не хватило свежести – Луческу

Матч АЗ против "Динамо" состоится 15 сентября в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карлссон из Швеции поможет АЗ в матче против "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Тысяча осужденных взяли под контроль тюрьму

Сооружение монумента Кобзарю поддержал президента США

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 28911
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 18271
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 11952
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 11655
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 10467
Спорт
Осака одолела Азаренко в финале US Open
Осака одолела Азаренко в финале US Open Просмотров: 18
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной
 Просмотров: 477
Макгрегора подозревают в сексуальном насилии - СМИ
Макгрегора подозревают в сексуальном насилии - СМИ Просмотров: 315
"Реал" заявит Лунина за "Кастилью"
"Реал" заявит Лунина за "Кастилью" Просмотров: 1377
"Шахтер" интересуется соотечественником Срны
"Шахтер" интересуется соотечественником Срны Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
3
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
3
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
2
Кравчук планирует вернуться к инспекции украинских позиций
2
Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях
Голосов: 70
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua