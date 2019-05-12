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воскресенье, 12 мая 2019 20:11

Карьеру Лукасу Моура чуть не сломал Жозе Моуриньо

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Карьеру Лукасу Моура чуть не сломал Жозе Моуриньо
Лукас стал супергероем матча в Амстердаме

Впервые юный бразильский талант Лукас Моура заставил заговорить о себе в 2011 году. 19-летний вингер поражал воображение своей игрой и боссы "Реала" два года наблюдали за ним.

Все перечеркнул Жозе Моуриньо. В мае 2012 года тогдашний наставник "Реала" захотел увидеть вживую, как выглядит очередной бразильский вундеркинд. Жозе поехал в Гамбург и пересмотрел матч Дания - Бразилия. Пентакампеоны выиграли - 3:1, но Моура ничем не поразил знаменитого португальца.

Требовательный и придирчивый Моуринью не только отложил досье Лукаса в долгий ящик, но и упрекнул своих помощников, что игра бразильца - совсем не то, что он видел на многочисленных видео.

Ситуацией мгновенно воспользовались боссы ПСЖ. 40 миллионов евро легко убедили боссов "Сан-Паулу" расстаться со своим талантом.

За 5 лет в столице Франции Лукас выиграл 4 титула чемпиона. Однако все пошло насмарку, стоило парижанам подписать Неймара. Именно товарищ по сборной засадил Лукаса на скамью запасных.

Поэтому владельцы ПСЖ легко согласились на предложение "Тоттенхэма" и отдали Моуру в Лондон за 27 миллионов евро.

В столице Англии звездный бразилец сначала загрустил. Ему не нравилась погода, клуб, партнеры по команде. Но со временем все наладилось. Свою месть Лукас сделал сладкой: "Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед" Моуриньо - 3:0, а Лукас отметился дублем.

Вершиной его карьеры стала игра против "Аякса" на выезде. Хет-трик бразильца еще долго будет сниться в кошмарах юным голландским талантам.

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"Я каждый раз плачу, когда смотрю игру в Амстедами", - говорит Лукас. Теперь ему действительно есть чем гордиться.

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