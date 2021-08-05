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четверг, 05 августа 2021 15:25

Каратистка Терлюга принесла сборной Украины "серебро" на Олимпиаде в Токио

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Каратистка Терлюга принесла сборной Украины &quot;серебро&quot; на Олимпиаде в Токио
Анжелика Терлюга принесла третью серебряную награду Украине. Фото: НОК Украины

Украинская каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио.

В финальном поединке украинка проиграла представительнице Болгарии Ивет Горановой - 1:5.

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На старте поединка соперницы обменялись добытыми очками. Терлюга пыталась доминировать, но соперница умело ловила ее на контратаках и спокойно довела схватку до победы.

Добытое второе очко болгаркой стало решающим в схватке. Это заставило Терлюгу форсировать события и ошибаться.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

На Играх в Токио сборная Украины завоевала 12 медалей - одну золотую, три серебряных и девять бронзовых наград.

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