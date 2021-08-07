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суббота, 07 августа 2021 10:44

Каратист Станислав Горуна занимается адвокатской практикой

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Каратист Станислав Горуна занимается адвокатской практикой
Горуна любит экстремальный спорт. Фото из личного архива Станислава Горуны

Вчера украинец Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олмпиаду в Токио в каратэ. В полуфинале категории кумитэ до 75 кг уступил итальянцу Луиджи Бузе со счетом 0:3. Именно итальянский спортсмен и стал олимпийским чемпионом, победив в финале азербайджанца Рафаэля Агаева.

Рассказываем о призере.

Станислав Горуна - чемпион Европы 2021, победитель Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года. Бронзовый призер Чемпионата Мира 2014 года, трехкратный победитель серии турниров K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017), шестикратный чемпион Украины по каратэ.

Родился 1 марта 1989 года во Львове в семье предпринимателей. Учился в СШ № 53 с углубленным изучением английского языка (с 2007 года - гимназия "Престиж"). Окончил юридический факультет ЛНУ им. Франко по специальности правоведение, занимается адвокатской практикой.

С детства занимался тхэквондо, в возрасте 13 лет начал заниматься каратэ у Антона Никулина. Младший брат Ярослав тоже каратист, является чемпионом Украины по каратэ в категории до 84 кг.

Со своей женой Марией каратист познакомился во время учебы на юридическом факультете. Воспитывают сына Льва.

- Сразу скажу, что характер у него сложный. Но, видимо, это и привлекает, нравится. Потому что он - человек сильный, упрямый, упорный, интересная. Узнает всегда новое, не стоит на месте, - говорит жена.

Станислав - человек экстремальный: Катается на сноуборде, прыгает с роупом. Так перезагружается между соревнованиями. Станислав отмечает: - В тот момент, когда ты получаешь дозу адреналина, обо всем забываешь. И ты наслаждаешься тем моментом.

Одноклубница атлета Анастасия Велозу-Мястковская знакома с ним с 5 лет.

- Я думаю, что его сумасбродность с каждым годом становится больше, больше и больше. На самом деле, он очень крутой, очень неординарный.

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Кроме Горуны серебряную медаль для Украины завоевала еще одна каратистка - Анжелика Терлюга. Она уступила в финале болгарской каратистке. Всего в Украине 16 медалей. Из них только одна золотая в борца классического стиля Жана Беленюка.

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