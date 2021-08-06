Каратист Горуна принес Украине "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинский каратист 32-летний Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.

В полуфинале весовой категории до 75 кг украинец проиграл итальянцу Луиджи Бузе - 0:3.

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На старте поединка Буза вышел вперед. Горуна пытался отыграться и атаковал соперника. Мог претендовать на два очка, но судьи после просмотра видеоповтора не насчитали их украинцу. Далее итальянец еще дважды поймал Горуну на контратаке и довел схватку до победы.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

На Играх в Токио сборная Украины завоевала 14 медалей - одну золотую, три серебряных и десять бронзовых наград.