Каратэ исключили из программы Олимпийских игр

Список игр пополнился брейкдансом. Фото: sportarena

Международный олимпийский комитет утвердил список видов спорта, которые будут представлены на Олимпиаде 2024 года.

В списке, который опубликовали на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутствует каратэ.

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Кроме того, в программе опять не будет бейсбола и софтбола. Появится новый вид спорта - брейкданс.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Украинские каратисты принесли сборной две медали в Токио: Анжелика Терлюга завоевала серебро в весовой категории до 55 кг, Станислав Горуна - бронзу в категории до 75 кг.