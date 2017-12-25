Капитаны назвали лучшего футболиста премьер-лиги

Марлос опередил Ярмоленко и Пятова

Капитаны всех 12 клубов премьер-лиги Украины выбрали полузащитника "Шахтера" Марлоса лучшим игроком Украины.

Главным условием было не назвать в тройке лучших представителей своего клуба.

Марлос набрал 23 балла, экс-игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко получил 17, а на третьем месте вратарь "Шахтера" Андрей Пятов с семью баллами.

Капитан киевского клуба Николай Морозюк назвал трех игроков "Шахтера" – Тайсона, Марлоса и Фреда. Тогда как капитан "Шахтера" Андрей Пятов раздал свои баллы Ярмоленко, Лунину и Харатину.

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Марлос также признан лучшим игроком УПЛ в 2017 году.