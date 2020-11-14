Капитану сборной Украины взломали страницу в Фейсбук

Елена Пидгрушная год работала в министерстве молодежи и спорта. Фото ФБУ

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная сообщила, что потеряла доступ к своей странице в одной из социальных сетей из-за взлома аккаунта.

"Моя страница в Facebook взломана и заблокирована. Если от моего имени вы получите странные сообщения или комментарии не реагируйте на них, пожалуйста. Возможно когда-то моя страница вернется ко мне", - написала Пидгрушная в Instagram.

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Елена Пидгрушная является олимпийской чемпионкой в эстафете Олимпиады в Сочи-2014.