Капитан сборной Украины по биатлону недовольна работой сервисменов

Елена Пидгрушная назвала причину снятия с гонки

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная назвала причины снятия с гонки и пожаловалась на лыжи.

"Никакие эмоции мне не помешали, я опытный спортсмен, не один сезон выступаю, и давно уже эмоции не становятся для меня камнем преткновения. В пасьюте у меня была ошибка с лыжами. На откатке они были лучше, но потом, как выяснилось, никто из биатлонистов на таких лыжах не бежал. На этом масле Фишер (название производителя лыж) просто не ехал. Потом это подтвердила и наша сервис бригада, и представители Фишера.

А когда лыжи не едут, ты выкладываешься в два раза больше, пульс становится выше, дыхание сбивается ... Я даже не понимала, куда я стреляю, а потом не поверила своим глазам, что у меня четыре промаха. Не помню, когда последний раз так стреляла даже на тренировках ", - сказала Пидгрушная.

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После последней гонки Дмитрий Подручный в довольно резких интонациях пожаловался на подготовку лыж, сказав, что в этом сезоне ошибки сервис-бригады носят системный характер.