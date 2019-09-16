Капитан "Шахтера" получил сотрясение мозга и может пропустить стартовый матч Лиги чемпионов

Тайсон может пропустить игру против "МС" в Лиге чемпионов

Капитан "Шахтера" Тайсон рискует пропустить матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" из-за сотрясения мозга. Во время вчерашней игры чемпионата Украины против "Зари" бразилец получил сильный удар по голове от одноклубника Исмаили, в результате чего покинул поле на носилках.

"У Тайсона состояние после сотрясения головного мозга стабильное. Его жизни ничего не угрожает. Сделали МРТ, по результатам которой более серьезных повреждений не выявлено, но его участие в матче с "Манчестер Сити" под вопросом", — рассказал в интервью программе "Великий Футбол" клубный врач "Шахтера" Артур Глущенко.

В нынешнем сезоне 31-летний Тайсон провел 6 матчей за "Шахтер", отметившись 3 голами и 5 результативными передачами.

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В среду, 18 сентября, Шахтер дома сыграет против Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.