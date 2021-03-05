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пятница, 05 марта 2021 21:00

Капитан команды Лобановского не подходит "Олимпику"

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Капитан команды Лобановского не подходит &quot;Олимпику&quot;
Юрий Калитвицев был без работы 4 года. Фото: ФК "Олимпик"

52-летний Юрий Калитвинцев стал новым тренером "Олимпика".

Он имел серьезный тренерский потенциал, но не смог его реализовать. Работал в системе "Динамо", возглавлял "Закарпатье", тренировал сборную Украины и московское "Динамо". Но невзирая на авансы "выстрелить" так и не смог. Самое большое достижение для Калитвинцева-тренера – победа с сборной Украины на Евро-2009 среди 19-летних. Во взрослом футболе самоутвердиться в роли тренера Калитвинцев не смог.

Его приход в "Олимпик" не имеет никакой логики. Уровень донецкого клуба очень посредственный. Команда комплектуется благодаря свободным агентам, аренде игроков и не способна удерживать своих лидеров . Такая команда может быть успешной только играя в рациональный футбол. Главная мотивация для футболистов и тренеров – заявить о себе и перейти в лучший клуб.


Предыдущий тренер Игорь Климовский ничего не выдумывал - количественная защита и длинные передачи на Шахаба Захеди

Предыдущий тренер "олимпийцев" Игорь Климовский ничего не выдумывал - количественная защита и длинные передачи на Шахаба Захеди. Когда иранец ушел из команды, то механизм сломался. Нужно было что-то перестраивать. Владельцы клуба решили сделать ставку на другого тренера.

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Калитвинцев является сторонником атакующего, доминирующего футбола. Этот тренер не будет играть в "автобусы" ради очков. Для него игра значит больше результата. С таким уровнем футболистов, как у "Олимпика", поставить атакующую модель игры будет невероятно трудно. Калитвинцев не работал с командой на зимних сборах, не проводил комплектацию под себя. Нужно перестраиваться по ходу сезона. Это может иметь последствия. Команда еще ничего не решила в вопросе сохранения прописки в УПЛ.

В последнем матче чемпионата проиграли аутсайдеру "Минаю". Доминировали на поле. Но из-за собственных ошибок в обороне дважды получили пенальти. Контроль мяча, позиционные атаки, из-за большого количества брака не несли почти никакой остроты у ворот соперника. Они просто не могут играть в атакующий футбол. На перестройку нужно время. Вряд ли его дадут в "Олимпике".

Звездным временем Юрия Калитвинцева-игрока были сезоны 1995-1997, когда он был капитаном "Динамо" и одним из лучших игроков чемпионата Украины. Также выступал за российские "Динамо" и "Ротор", турецкий "Трабзонспор". Завершил профессиональные выступления в 2000 году.

До "Олимпика" тренировал московское "Динамо". Подал в отставку в октябре 2017-го.

Автор: Сергей Тищенко
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05
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