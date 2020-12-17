Капитан "Динамо" раскрыл секрет Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о методах работы тренера команды Мирчи Луческу.

Сидорчук считает, что с приходом румынского тренера футболисты "Динамо" стали лучше воспринимать информацию.

"Футболисты стали улавливать информацию лучше. Он доносит ее понятно. Важным фактором стало то, что на начальном этапе его работы удалось добиться положительного результата. Когда все начинается с хорошего, все с высокой вовлеченностью входят в процесс. Импульс в любом деле играет большую роль. Важно, чтобы твоя работа приносила дивиденды.

Как только Луческу пришел, он процитировал Алекса Фергюсона (легендарный тренер "Манчестер Юнайтед"). Нападение может выиграть отдельный матч, а защита выигрывает чемпионат. Он активно начал работать над построением игры в обороне", - сказал Сидорчук в комментарии журналу "Футбол".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" заинтересовалось 19-летним бразильским талантом

После 13 туров УПЛ "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. В ЛЧ команда заняла 3-е место и вышла в 1/16 ЛЕ.